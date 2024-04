* Demandez à votre employeur d’accepter immédiatement l´arrêt maladie, surtout s’il a des doutes. Écrivez-lui, par exemple : “Voici mon arrêt maladie au format PDF. Tout va bien ?”. S’il ne l’accepte pas rapidement, annulez le certificat gratuitement et demandez un arrêt maladie à un médecin de cabinet.

En effet, un arrêt maladie SANS consultation d’un médecin a moins de valeur probante devant un tribunal qu’un certificat médical AVEC consultation d’un médecin et votre paiement peut donc être refusé. Les médecins autorisés à rédiger des arrêts maladie SANS consultation médicale sont également internationaux et ne travaillent qu’en ligne, de sorte qu’ils n’ont pas besoin d’être basés ou agréés dans votre pays. Cela peut prêter à confusion pour les employeurs, car l’adresse du médecin virtuel que vous avez choisi sur l´arrêt maladie n’est pas enregistrée auprès de l’Ordre des médecins.